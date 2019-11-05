Последняя встреча Дональда Трампа и Чим Чен Ына состоялась в демилитаризованной зоне Корейского полуострова в июне 2019 года.

ероятно, руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын намерен еще раз встретиться с президентом США Дональдом Трампом до конца этого года. Об этом сообщает агентство Yonhap, со ссылкой на сведения депутата парламента Южной Кореи Кима Мин Ки.

“Разведка Южной Кореи считает, что Ким нацелился на еще один саммит (с Трампом) в декабре”, – отметил он.

Еще один депутат Ли Он Чжэ отметил, что вероятно, Ким Чен Ын принял такое решение после консультаций между представителями Вашингтона и Пхеньяна, которые состоялись в начале октября в Швеции.

Напомним, с июня прошлого года лидеры КНДР и США встречались трижды, для обсуждения денуклеаризации Корейского полуострова, однако существенных результатов в переговорах достичь не удалось.

Последняя встреча Дональда Трампа и Чим Чен Ына состоялась в демилитаризованной зоне Корейского полуострова в июне 2019 года. Во время встречи, северокорейский руководитель пригласил Трампа пройти на территорию Северной Кореи. Трамп согласился сделать это и назвал предложение «большой честью». Таким образом руководитель США стал первым в истории действующим главой американского государства, попавшим на территорию Северной Кореи.

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