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Министр экономики признался, что на выборах голосовал за Порошенко
05.11.2019 12:42

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов на выборах в 2019 году голосовал за Петра Порошенко.

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Об этом он рассказал в интервью порталу «Цензор.нет». При этом, по словам министра, он не принимал участия в голосовании на досрочных выборах в Верховную Раду.

Милованов отметил, что в день выборов он находился в штабе партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», где дорабатывал программу для обучения будущих депутатов фракции.

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