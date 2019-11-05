В Кремле глубоко обеспокоены срывом сроков разведения сил в Донбассе и рассчитывают на доведение процесса до конца, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. (function() })(); Его слова приводит РИА Новости во вторник, 5 ноября. Песков подчеркнул, что в Москве внимательно следят за ситуацией на юго-востоке Украины. 4 ноября разведение сил на последнем пилотном участке на линии соприкосновения в Донбассе сорвалось. Ожидается, что следующая попытка состоится не ранее 11 ноября. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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