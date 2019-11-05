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Кремль снова недоволен разведнием сил на Донбассе
05.11.2019 13:57

В Кремле глубоко обеспокоены срывом сроков разведения сил в Донбассе и рассчитывают на доведение процесса до конца, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Его слова приводит РИА Новости во вторник, 5 ноября.

Песков подчеркнул, что в Москве внимательно следят за ситуацией на юго-востоке Украины.

4 ноября разведение сил на последнем пилотном участке на линии соприкосновения в Донбассе сорвалось.

Ожидается, что следующая попытка состоится не ранее 11 ноября.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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