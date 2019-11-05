Нардеп от Евросолидарности подтвердила сегодня, что сложит мандат из-за проблем со здоровьем.

Место Ирины Луценко в Верховной Раде от партии Европейская солидарность займет прежний замминистра энергетики и угольной промышленности Наталия Бойко. Об этом свидетельствует избирательный список Евросолидарности.

30-летняя Бойко указана №24 в списке. В 2011 она окончила Львовский национальный университет имени Ивана Франко.

До 2015 года работала консультантом в ERM в Германии, где координировала проекты для газодобывающих компаний и финансовых институтов. 2017-2019 года – занимала должность замминистра энергетики.

Если Бойко откажется от мандата, в Раду пройдет прежний глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

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