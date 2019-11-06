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|Глава МИД Литвы назвал Россию «самым большим препятствием» для мира в Украине
|06.11.2019 07:53
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Об этом министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил в интервью Радио Свобода. Россия является активной участницей конфликта.(function() })();
«Вероятно, самое большое препятствие в этом процессе – это то, что Россия позиционирует себя как нейтральная сторона, в то время, как является активной участницей конфликта, хотя официально их не рассматривают таким образом», – сказал Линкявичюс.
По словам министра, Москва говорит боевикам в Донбассе, что «вам нужно достичь соглашения, и мы поможем», хотя на самом деле все происходит «с точностью до наоборот».
Он добавил, что чувствует «истинные намерения» президента Украины Владимира Зеленского.
«Эти нормандские переговоры и поиск компромисса на устах у всех. Я понимаю, что очень сложно все это сделать, но я чувствую искренние намерения президента решить эту проблему. Сложно сказать, насколько успешным он будет», – заявил Линкявичюс.