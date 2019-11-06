Об этом заявил прежний сотрудник американской дипломатической службы Деннис Ортблад в своей статье, опубликованной изданием National Interest.

Признание Крыма частью России поможет США улучшить отношения между странами. Бывший дипломат подчеркивает, что большинство населения Крыма всегда было русскоязычным, а сами жители полуострова «отождествляют себя с исторической борьбой России против вторжения с Запада». Он также отмечает, что США уже пытались использовать политику санкций в отношении России и раньше, но она не принесла нужного результата.

Кроме того, для восстановления отношений Ордблад предлагает развивать студенческие обмены между странами, а также уменьшить ядерную угрозу и пересмотреть роль НАТО.

«В долгосрочной перспективе это принесет пользу, которую не принесут наши санкции», — резюмирует он.

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