Глава государства требует до конца года ликвидировать коррупцию в сфере градостроительства и перевести админуслуги в электронный формат.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 5 ноября, поставил перед министром развития общин и территорий Аленой Бабак задачу до конца 2019 года ликвидировать тотальную коррупцию в сфере государственного архитектурно-строительного контроля и градостроительства, сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Об этом Зеленский говорил на встрече с руководством Верховной Рады и Кабинетом Министров в Офисе Президента.

Так, Глава государства отметил необходимость перевести предоставления административных услуг в строительстве в электронный формат и ввести автоматическую регистрацию в реестре разрешительных документов. Также, по его словам, нужно ввести исключительно судебный порядок обжалования права осуществления подготовительных, строительных работ по указанным разрешительными документами и отмены декларации готовности объекта к эксплуатации.

Кроме того, Президент Украины поставил задачи министру юстиции Украины Денису Малюське. Среди них – внести изменения в программное обеспечение реестров недвижимости и бизнеса, чтобы прекратить несанкционированный доступ. Также Малюська должен до конца июня 2020 года обеспечить формирование законодательной основы для работы электронного нотариата.

Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров к 31 декабря 2019 должен обеспечить внедрение первого этапа проекта е-Малятко.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира