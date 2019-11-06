Депутат Верховной Рады VIII созыва Юрий Левченко заявил о выходе из партии ВО «Свобода», членом которой он был 11 лет.

Левченко заявил, что ему стало очевидным, что «обеспечить достойную жизнь большинства украинского народа в рамках политической борьбы в «Свободе» невозможно по разным объективным и субъективным причинам». Он также добавил, что не уходит из общественно-политической жизни и не собирается «бегать» по другим политических проектам.

Кроме того, депутаты Киевсовета от «Свободы» Прохор Антоненко и Святослав Кутняк также подали заявления о выходе из фракции.

Антоненко и Кутняк были помощниками-консультантами Левченко во время его работы в парламенте.

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