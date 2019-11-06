Комитеты Конгресса США опубликовали еще две стенограммы, полученных в рамках расследования по вопросу об импичменте президента США Дональда Трампа.

Так, во вторник, 5 ноября, были опубликованы расшифровки показаний бывшего специального представителя США по Украине Курта Волкера и посла США в ЕС Гордона Сондленда, сообщает пресс-служба Конгресса.

Ранее публиковались лишь вступительные речи тех, кто свидетельствовал перед Конгрессом, а их ответы на вопросы оставались в тени.

Из опубликованной стенограммы следует, что прежний спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что обвинения, о том, что президент Трамп настаивал на расследовании, не обоснованы обвинениями в коррупции против сына бывшего вице-президента Джо Байдена, Хантера Байдена, и утверждениями, что Украина вмешалась в выборы 2016 года, чтобы помочь Хиллари Клинтон.

На вопрос, верит ли он в эти обвинения, Волкер ответил: «Нет, я не верю».

Также согласно стенограмме, Курт Волкер сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Богдану, что личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани усиливает «негативный рассказ» об Украине.

«Я объяснил это президенту Зеленскому, а рядом с ним стоял глава Офиса президента Андрей Богдан. И я объяснил, как мне показалось, что существует негативное повествование об Украине, которое противодействует всем хорошим вещам, которые он делает, и что это усиливается с помощью Руди Джулиани», – сказал Волкер.

Также Волкер добавил, что таким образом, это является негативным фактором для имиджа Украины в Соединенных Штатах и ​​способности продвигать двусторонние отношения.

В свою очередь, посол США в Евросоюзе Гордон Сондленд рассказал законодателям, что он позвонил министру энергетики Рику Перри 16 октября, за день до дачи показаний в Конгрессе США, чтобы освежить в памяти встречу 10 июля в Белом доме с должностными лицами Совета национальной безопасности, включая Фиону Хилл.

«Я несколько раз говорил с секретарем Перри, связанным с неукраинским бизнесом, и попросил его освежить мою память о паре встреч. Да, – сказал он», – говорится в стенограмме.

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