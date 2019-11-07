МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу России Михаилу Бочарникову. Поводом стала поездка в Москву представителей властей Нагорно-Карабахской республики.

Поводом для демарша стала поездка в Москву представителей властей непризнанной Нагорно-Карабахской республики Масиса Маиляна и Лерника Ованнисяна.

По утверждению официального Баку, их визит в Россию и встречи с рядом российских экспертов и сотрудников академических центров носят провокационный характер и способствуют «30-летним попыткам Армении закрепить статус-кво на оккупированных территориях и продолжению оккупации земель Азербайджана».

Азербайджан ожидает, что Россия примет меры, чтобы предотвратить «подобные незаконные визиты».

Российский посол, в свою очередь, подчеркнул, что позиция России по конфликту хорошо известна и неизменна, а любой въезд представителей непризнанных субъектов на территорию России не отражает официальную позицию этой страны.

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