|Зеленский обсудил с Эрдоганом его визит в Киев
|07.11.2019 08:30
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Главы государств обсудили подготовку к совместному мероприятию, которое пройдет в Киеве под председательством обоих президентов.(function() })();
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора в среду, 6 ноября, обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом подготовку к заседанию Стратегического совета высокого уровня, сообщает пресс-служба Офиса Президента.
Заседания Стратегического совета высокого уровня состоится в Киеве под совместным председательством президентов Украины и Турции.
Главы государств отметили обоюдную настроенность на дальнейшее усиление сотрудничества по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.
Собеседники согласились с важностью активизации переговорного процесса по подготовке к заключению Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией.
Зеленский приветствовал участие турецких компаний в выставке Оружие и безопасность-2019, отметив важность сотрудничества с Турцией в контексте усиления обороноспособности Украины.
Со своей стороны, Эрдоган подчеркнул верность поддержки Турцией суверенитета и территориальной целостности Украины. Он также приветствовал шаги президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.