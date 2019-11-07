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Помпео отменил визит в Украину
07.11.2019 08:48

Государственный секретарь США Майк Помпео отменил свой визит в Украину. Об этом в Telegram сообщил прежний народный депутат Сергей Лещенко.

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«Визит был отменен на прошлой неделе через два дня после того, как это было предложено. Об этом сообщил американский знаток Стивен Пайфер в своих записях по итогам встреч в Украине», – сообщил экс-депутат.

По словам Лещенко, Пайфер также сообщил, что украинская власть выражает беспокойство по поводу отмены визита Помпео и связывает это с расследованием в рамках импичмента президента США Дональда Трампа.

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