Канцлер Германии Ангела Меркель отбросила слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что НАТО находится в коме.

Такой выпад лишний, сказала Меркель после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Берлине в четверг, 7 ноября, передает УНН со ссылкой на DW.

«Французский президент выбрал жесткие слова. Я так кооперацию с НАТО не вижу», – пояснила Меркель и добавила, что с немецкой точки зрения трансатлантическое партнерство является незаменимым.

В то же время глава немецкого правительству не отрицала того, что у альянса есть проблемы, и подчеркнула, что сближение с НАТО является необходимым. Столтенберг в свою очередь предостерег от того, чтобы вбивать клин между США и Европой.

Напомним, ранее в этот же день в интервью британскому изданию The Economist Макрон сказал, что из-за нехватки руководящей роли США НАТО «находится в коме». Он считает, что сейчас «то, что мы переживаем, является смертью мозга НАТО». По его словам, президент США Дональд Трамп «не разделяет наши идеи европейского проекта». Президент Франции высказал мнение, что поведение руководства США указывает на признаки того, что эта страна «поворачивается к нам спиной». Примером подобного поведения Макрон назвал решение Трампа вывести американские войска с севера Сирии. Также Макрон отметил, что европейские участники альянса «должны переосмыслить то, чем является НАТО в свете обязательств Соединенных Штатов».

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