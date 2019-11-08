Суд в Гааге принял решение по возражениям РФ относительно юрисдикции в отношении Конвенции о противодействию финансированию терроризма.

Международный суд ООН признал приемлемой жалобу в деле Украины против России о нарушении Москвой Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Решение объявили в штаб-квартире Суда в Гааге.

Международный суд ООН на заседании в пятницу, 8 ноября, объявил о решении отклонить возражения России по вопросу юрисдикции в отношении Конвенции о противодействию финансированию терроризма в разбирательстве с Украиной, сообщает ТАСС.

«Суд пришел к заключению, что возражения РФ относительно юрисдикции по конвенции о противодействию финансированию терроризма не могут быть признаны», – заявил председатель суда Абдулкави Ахмед Юсуф.

Как сообщает Европравда, решение в пользу Украины поддержали 13 судей, против были трое.

Суд ООН выносил решение не по существу жалобы Украине, а предварительное – относительно юрисдикции, то есть возможности применения и толкования Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма в отношении событий на Донбассе. Также на рассмотрении находится жалоба о нарушении Россией Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Суд отклонил возражения России, которая требовала от суда закрыть дело и утверждала, что эта конвенция неприменима в отношении ее помощи сепаратистам Донбасса.

Таким образом, в дальнейшем Суд ООН может перейти к рассмотрению дела по существу.

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