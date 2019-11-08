В партии считают, что росийские власти не готова к конструктивному разговору и продолжают политику, начатую в 2014 году.

Политическая партия «Голос» выступила за выход Украины из Минских соглашений для того, чтобы спланировать мир на своих условиях, говорится в заявлении политсилы в пятницу, 8 ноября.

«Мы считаем, что единственный эффективный путь для Украины сегодня – это выйти из Минских соглашений и заморозить ситуацию к усилению собственных позиций. Мы боремся на два фронта – с Россией на внешнем фронте, с коррупцией, слабой экономикой и неэффективностью государственных институтов – на внутреннем. Пока вернуть Крым и Донбасс на условиях, приемлемых для Украины, невозможно», – говорится в Telegram-канале партии.

В партии считают, что российские власти не готова к конструктивному разговору и продолжают политику, начатую в 2014 году.

«Именно следовательно время признать реальность и выйти из Минских соглашений. При этом не отходить ни на шаг назад: ни на военном, ни на дипломатическом фронтах. Украина должна перегруппироваться и собрать силы, чтобы вернуть утраченные территории и людей, которые стали заложниками агрессора. Вернуть в том числе ментально», – сказано в заявлении.

В то же время в «Голосе» добавили, что война с Россией не имеет ни военного, ни дипломатического решения сегодня.

«Но мы должны усиливать военную способность Украины и быть готовыми перевесить в свою пользу силовое противостояние, если вдруг оно произойдет завтра. (…) А по санкциям – не надо рассказывать нам об их потере. Именно выполнение Минских соглашений ведет к снятию. Мы потеряем и санкции, и суверенитет», – указывается в тексте.

В политической силе также добавили, что какой бы путь не был выбран для возвращения своих территорий и людей, «Украина должна накачать также и экономические мышцы», поскольку впереди очень много тяжелой работы по восстановлению.

«Украина должна выйти из Минских соглашений и сосредоточиться на государственных интересах: остановиться, навести порядок, собрать силы и спланировать мир на своих условиях. И реализовать этот план с сильной позиции – тогда, когда для этого появятся реальные возможности», – добавили в «Голосе».

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