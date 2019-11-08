Турецкий руководитель заявил, что вернет президенту США его письмо, в котором тот призывает Эрдогана «не быть дураком» и грозит разрушить экономику Турции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен лично вернуть американскому коллеге Дональду Трампу его письмо с призывом «не быть дураком». Об этом турецкий руководитель сообщил журналистам в пятницу, 8 ноября, на борту своего самолета. Слова президента приводит телеканал NTV.

«Мы ранее сообщили господину Трампу, что террорист по имени Ферхат Абди Шахин, которого еще называют Мазлюм Кобани, является одним из главарей Рабочей партии Курдистана. В ходе беседы с Трампом мы сказали, что мы осуждаем его контакты с таким человеком. У нас есть это известное письмо, я его вручу Трампу», – сказал Эрдоган.

Как сообщалось, в середине октября СМИ опубликовали датированное 9 октября письмо, которое Трамп отправил Эрдогану. Американский руководитель в нем предлагал Анкаре заключить договоренности с курдами и грозил уничтожить экономику республики.

«Послушайте, давайте договоримся о хорошей сделке. Вы не хотите нести ответственность за убийство тысяч людей, а я не хочу нести ответственность за уничтожение турецкой экономики, а я на это пойду», – отмечал Трамп. Американский руководитель призывал Эрдогана «не строить из себя крутого парня» и «не быть дураком», а также сообщал о намерении в скором времени позвонить ему. В нем Трамп также сообщил, что командующий вооруженной коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) Мазлюм Абди выразил готовность провести переговоры с Эрдоганом.

Многие СМИ и политики в США и других странах высмеяли стиль, в котором было написано письмо.

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