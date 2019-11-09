Президент США Дональд Трамп заявил, что у него была еще одна беседа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, о которой никто не знает.

По словам американского президента, этот разговор прошел до переговоров в июле.

Трамп предположил, что его политические оппоненты захотят обнародовать эту беседу, и заявил о готовности сделать это при необходимости.

CNBC предположило, что под неизвестным разговором имеется в виду звонок Трампа Зеленскому в апреле. Тогда американский руководитель поздравил избранного украинского президента с победой на выборах, о чем в своем Twitter написал прежний специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

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