Политические Сводки
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|Демократы хотят проголосовать за импичмент Трампа до конца года
|09.11.2019 09:01
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Об этом со ссылкой на заявления законодателей от Демократической партии пишет американское издание The Hill.(function() })();
«Демократы в Палате представителей настойчиво стремятся завершить свое историческое многонедельное расследование против президента Трампа до начала 2020 года, потенциально пытаясь провести кульминационное голосования за импичмент перед Рождеством», – пишет The Hill.
Издание отмечает, что демократы уже провели ряд важных слушаний и просигнализировали о завершении этапа закрытых свидетельств, обнародовав тысячи страниц рассекреченных стенограмм. Сейчас они переходят к «второй фазы» – открытых слушаний, чтобы проинформировать по сути расследования американское общество.
«На следующей неделе демократы проведут первые публичные слушания по телетрансляцией по результатам их уже почти 7-недельного расследования по импичменту, вызвав трех карьерных дипломатов, которые уже подтвердили, что Трамп, его личный адвокат Руди Джулиани и их сообщники нагло добивались» услуги за услугу «от Украины», – отмечает издание.
Член Разведывательного комитета конгрессмен Дэнни Хек подтвердил планы большинства Палаты представителей.
«Я думаю, что без спешки, но, опять же, без затяжек и обдуманно, Палата представителей задаться целью разобраться с этим в разведывательном, международном и юридическом комитетах, а также провести всеобщее голосование до Рождества», – сказал конгрессмен.