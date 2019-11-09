Об этом со ссылкой на заявления законодателей от Демократической партии пишет американское издание The Hill.

«Демократы в Палате представителей настойчиво стремятся завершить свое историческое многонедельное расследование против президента Трампа до начала 2020 года, потенциально пытаясь провести кульминационное голосования за импичмент перед Рождеством», – пишет The Hill.

Издание отмечает, что демократы уже провели ряд важных слушаний и просигнализировали о завершении этапа закрытых свидетельств, обнародовав тысячи страниц рассекреченных стенограмм. Сейчас они переходят к «второй фазы» – открытых слушаний, чтобы проинформировать по сути расследования американское общество.

«На следующей неделе демократы проведут первые публичные слушания по телетрансляцией по результатам их уже почти 7-недельного расследования по импичменту, вызвав трех карьерных дипломатов, которые уже подтвердили, что Трамп, его личный адвокат Руди Джулиани и их сообщники нагло добивались» услуги за услугу «от Украины», – отмечает издание.

Член Разведывательного комитета конгрессмен Дэнни Хек подтвердил планы большинства Палаты представителей.

«Я думаю, что без спешки, но, опять же, без затяжек и обдуманно, Палата представителей задаться целью разобраться с этим в разведывательном, международном и юридическом комитетах, а также провести всеобщее голосование до Рождества», – сказал конгрессмен.

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