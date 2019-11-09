США «очень привержены» обеспечению стабильности на Украине без предварительных условий. «Это проект, над которым мы работаем», — сказал госсекретарь США.

США считают обоснованным предоставление Украине военной помощи, так как нацелены на обеспечение мира в этой стране. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Фонде Кербера в Берлине, которое опубликовано на YouTube-канале организации.

Помпео объяснил, что США «очень привержены» обеспечению стабильности на Украине без предварительных условий. «Это проект, над которым мы работаем», — сказал он.

По словам госсекретаря, несколько лет назад многие считали предоставление оборонительных систем Украине плохой идеей. В частности, против были прежний американский президент Барак Обама и Германия.

Однако нынешний американский руководитель Дональд Трамп предоставлял вооружение украинской стороне «дважды или трижды» для защиты от «российской агрессии», подчеркнул он. «Мы гордимся этим, считаем, что это имеет смысл для свободы, Европы, мира и суверенитета Украины», — заключил Помпео.

В апреле президент США Дональд Трамп в поздравительном письме украинскому коллеге Владимиру Зеленскому по поводу его инаугурации пообещал ему безоговорочную поддержку Соединенных Штатов. В частности, Трамп заверил Зеленского, что «американский народ настроен помогать Украине реализовывать ее громадный потенциал».

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