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В РФ прокомментировали разведение сил на Донбассе
09.11.2019 15:46

Представитель РФ в контактной группе Борис Грызлов заявил, что Россия приветствует начавшееся разведение.

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оссия приветствует отвод сил Украины и так называемой «ДНР» на линии соприкосновения в районе Петровского. Об этом в субботу, 9 ноября, заявил полномочный представитель РФ в контактной группе по урегулированию ситуации в Украине Борис Грызлов, сообщает ТАСС.

«Сегодня киевская сторона и донецкая сторона приступили к синхронному устранению нарушений на участке разведения сил и средств в районе Петровского. Российская делегация, как посредник минского процесса, приветствует это событие», – сказал он.

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