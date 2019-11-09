Лица, связанные с адвокатом президента США Дональда Трампа – Руди Джулиани – в феврале просили пятого президента Украины Петра Порошенко начать расследование в отношении Burisma Group и Хантера Байдена.

Об этом вечером в пятницу, 8 ноября, сообщила The Wall Street Journal.

Ссылаясь на источники, издание отмечает, что с Порошенко контактировали связанные с адвокатом Трампа бизнесмены Лев Парнас (уроженец Украины) и Игорь Фруман (выходец из Беларуси). В конце февраля они якобы встретились с Порошенко в присутствии бывшего украинского генпрокурора Юрия Луценко.

По информации источников газеты, бизнесмены настаивали, чтобы Порошенко начал расследование против Байдена. Взамен ему пообещали организовать визит в Белый дом.

Перед этим, по данным издания, Парнас и Фруман дважды виделись с Джулиани. Первая встреча состоялась в конце января в Нью-Йорке, вторая – в середине февраля в Варшаве. В итоге Порошенко не объявлял, инициировал ли он расследование.

Адвокат Джулиани Роберт Костелло сообщил WSJ, что якобы его клиент не знал о встрече Парнаса, Фрумана и Порошенко. При этом на запросы журналистов представители бизнесменов не ответили. Также не было ответа от Луценко. Защитник Парнаса тоже отказался от комментариев.

Газета со ссылкой на источники, сообщает, что Порошенко, который на тот момент готовился к президентским выборам в Украине, заинтересовался возможностью посетить Вашингтон.

«Он хотел приехать в Вашингтон и встретиться с Трампом, а затем после правительственного обеда дать интервью», – сказал один из источников издания.

Он также добавил, что после этого Порошенко якобы собирался объявить о начале расследований дела Байдена и предполагаемого вмешательства Киева в выборы США 2016 года.

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