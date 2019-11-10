|Республиканцы в Конгрессе США просят допросить сына Байдена
|10.11.2019 08:07
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Представители Демпартии, которые ведут расследование, вряд ли удовлетворят просьбу республиканцев в полной мере.(function() })();
Члены нижней палаты американского парламента от Республиканской партии составили список лиц, которых они хотят допросить в рамках расследования по вопросу об импичменте президента Дональду Трампу.
Как сообщает PBS, в него входят восемь человек, в том числе неизвестный осведомитель, чья жалоба на телефонный разговор Трампа с Владимиром Зеленским, запустила процедуру импичмента.
Кроме того, на допрос хотят вызвать Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США, который работал в совете директоров компании Burisma Holdings Ltd., принадлежащей бывшему министру экологии Украины Николаю Злочевскому.
Также в списке есть Девон Арчер, еще один прежний член совета директоров Burisma.
Представители Демпартии, которые ведут расследование, вряд ли удовлетворят просьбу республиканцев в полной мере, отмечает издание.