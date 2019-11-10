Дональд Трамп готов опубликовать еще одну стенограмму телефонных переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским.

По его словам, подробности разговора могут быть раскрыты во вторник, 12 ноября. Сделать это на день раньше не получится, поскольку 11 ноября в США отмечается государственный праздник — День ветеранов.

«Я дам вам вторую стенограмму, потому что у меня было два телефонных разговора с президентом Украины. И тогда вы скажете мне, думаете ли вы, что там что-то не так», — заявил он журналистам, в очередной раз отметив, что сложившаяся политическая ситуация является «охотой на ведьм».

В сентябре в США начался скандал из-за информации о давлении, которое Дональд Трамп якобы пытался оказать на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот помог ему избраться на второй срок. По некоторым сведениям, президент США давил на украинского лидера в июльском телефонном разговоре, требуя от него начала расследования действий сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира