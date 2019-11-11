Президент Владимир Зеленский опубликовал в понедельник, 11 ноября, видео, в котором рассказал, почему земля не принадлежит гражданам Украины.

По словам президента, статья в Коституции, согласно которой земля является объектом владения украинского народа, является обманом.

«Почему это обман? Украинцы, на самом деле, не являются полноценными владельцами своей земли, поскольку государство не предоставило им такой возможности», – говорит президент.

Он отметил, что украинцы не могут покупать и продавать землю, также как и граждане Северной Кореи, Таджикистана, Венесуэлы, Кубы и Конго.

Также президент рассказал о разных моделях рынка земли.

Зеленский подчеркнул, что право продавать и покупать землю будут иметь исключительно граждане Украины и украинские компании, созданные украинцами.

Право покупать украинскую землю иностранцы получат только после всеукраинского референдума. Соответствующий пункт внесут в закон, обещает президент.

По его словам, вскоре парламент разработает и примет закон о референдумах.

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