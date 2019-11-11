ЕС считает ответственными участников «черного списка» за нарушения прав человека в Венесуэле.

Совет Евросоюза продлил на год санкции против Венесуэлы. Как сообщается на сайте Совета ЕС, решение об этом было принято на заседании министров иностранных дел стран-членов в понедельник, 11 ноября.

«Совет продлил ограничительные меры в отношении Венесуэлы на один год – до 14 ноября 2020 года», – говорится в итоговом заявлении.

Санкции в отношении Венесуэлы включают запрет на поставки в страну оружия и полицейского оборудования, а также «черный список» на 25 физлиц, которым запрещен въезд на территорию ЕС и доступ к банковской системе Европы.

Всех их ЕС считает ответственными за «нарушения прав человека и верховенства закона в Венесуэле».

Напомним, ситуация в Венесуэле обострилась в январе текущего года. На фоне массовых протестов венесуэльской оппозиции председатель парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя главой государства.

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