Вскоре на голосование вынесут 7-8 законопроектов, в том числе о референдумах. Также планируется пересмотр Избирательного кодекса.

В ближайшее время Верховная Рада рассмотрит законопроекты о народовластии. Об этом в ходе согласительного совета в понедельник, 11 ноября, сообщил первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук.

«Я хотел бы сообщить нашим коллегам, что мы активно работаем над завершением блока проектов законов, касающихся народовластия … Мы вышли где-то на 7-8 законопроектов, которые, начиная от всеукраинского референдума, местного референдума, электронных петиций, народных законодательных инициатив, народного вето на законы и принятия решений и т.д., мы тоже разрабатываем. Я думаю, в ближайшее время они будут внесены в зал», – сказал Стефанчук.

Также он не исключил, что сегодня будет «актуализирована конечная редакция замечаний относительно Избирательного кодекса».

«Я хотел бы попросить, чтобы в ближайшее время (сегодня уже будет, насколько я понимаю, актуализирована окончательная редакция замечаний относительно Избирательного кодекса), чтобы они нашли возможность – и Избирательный кодекс, как и обещал президент Украины, с открытыми списками, заработал в Украине», – отметил Стефанчук.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира