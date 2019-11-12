Фракция партии «Слуга народа» на заседании 11 ноября поддержала увольнение народного депутата Богдана Яременко с должности главы комитета.

Фракция партии «Слуга народа» на заседании 11 ноября поддержала увольнение народного депутата Богдана Яременко с должности главы комитета Рады по международной политике и межпарламентскому сотрудничеству.

Об этом сообщила нардеп Евгения Кравчук.

«Богдан Яременко никоим образом не нарушил ни закон, ни обещания, данные избирателям и команде, которая выдвинула его кандидатом в депутаты. Вместе с тем он поступил как патриот и профессиональный дипломат, понимая, которые могут быть риски не столько для партии, сколько для украинского парламента и страны в целом на международной арене. И мы благодарим его за это», – написала парламентарий в фейсбуке.

В «Слуге народа» надеются, что Богдан Яременко продолжит работать в составе комитета по внешней политике и фракции.

Что касается должности главы комитета, то, по словам Кравчук, на нее претендует четверо депутатов от фракции «СН»: Галина Михайлюк, Елизавета Ясько, Святослав Юраш и Александр Мережко.

«По этому поводу у нас пройдут внутренние праймериз, на которых определим сильнейшего», – добавила нардеп.

Напомним, 30 октября издание «Буквы» сообщило, что Яременко (женатый мужчина, у которого есть двое детей) на пленарном заседании переписывался в онлайн-сети знакомств и спрашивал у проститутки об «условиях встречи».

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