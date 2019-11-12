Он отметил, что отставка Моралеса — важный сигнал для режимов Венесуэлы и Никарагуа, который показывает, что воля народа всегда побеждает.

Президент США Дональд Трамп заявил, что отставка главы Боливии Эво Моралеса — знаменательное событие для демократии в Западном полушарии. Обращение Трампа опубликовано на сайте Белого дома.

«Соединенные Штаты аплодируют боливийскому народу за его стремление к свободе, а боливийским военным — за выполнение клятвы защищать не только одного человека, но и конституцию Боливии», — сказано в сообщении американского президента.

Трамп отметил, что отставка Моралеса — важный сигнал для режимов Венесуэлы и Никарагуа, который показывает, что демократия и воля народа всегда побеждают. Президент США добавил, что мир стал на шаг ближе к свободному, демократическому и процветающему Западному полушарию.

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