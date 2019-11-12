Президент Владимир Зеленский полагает, что большинство украинцев хотят, чтобы он договорился с лидером страны-оккупанта РФ Владимиром Путиным.

Президент Владимир Зеленский полагает, что большинство украинцев хотят, чтобы он договорился с лидером страны-оккупанта РФ Владимиром Путиным о «возможности взаимодействовать и так построить отношения, чтобы не умирали люди, чтобы наша торговля если не процветала, то хотя бы не умирала». Об этом в эфире программы Свобода слова на ICTV заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

«…Считаю, что мы, украинцы, которые дали шанс конкретному человеку – Владимиру Зеленскому – стать президентом и повести эту страну вперед, не только рассчитываем, а требуем от него, чтобы он сделал эту попытку. Он ее сейчас и делает, мы сейчас наблюдаем», – сказал глава МИД.

По его словам, Украина с отводом войск, выдачей в обмен на украинских узников РФ преступников и другими действиями выполнила »довольно болезненные условия», что якобы дало возможность сказать Путину – «давайте сядем и договоримся» в нормандском формате.

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