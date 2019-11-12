|Помпео гордится тем, что сделал Трамп для Украины
|12.11.2019 09:14
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Об этом госсекретарь сказал в интервью американскому телеканалу. Он напомнил, что предыдущая власть «предпочла предоставить одеяла».(function() })();
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон предоставил Киеву оружие, так как американского президента Дональда Трампа волнует судьба народа Украины.
Об этом Помпео сказал в интервью американскому телеканалу WCSC-TV.
«Этот президент (Дональд Трамп, – ред.) тоже хотел убедиться, что Владимир Путин не сможет нанести убыток народу Украины, следовательно мы (США, – ред.) предоставили украинцам защитные системы вооружений… Мы дали им настоящее оружие, с помощью которого они смогли бы бороться с русскими. Я горжусь тем, что сделала власть в том, что касается политики в отношении Украины», – заявил госсекретарь США.
Он напомнил, что предыдущая власть США не сделала этого и «предпочла предоставить одеяла».
Накануне советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен напомнил, что «администрация президента Трампа стала первой, которая стала оказывать Украине военную помощь».
В то же время он выразил надежду на то, что Россия и Украина найдут общий язык.
В октябре сообщалось, что США начали поставку Украине ракетных систем Javelin.