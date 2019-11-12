Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о пунктах документа, который ожидается принять на встрече лидеров стран нормандского формата»(Украины, России, Франции и Германии).

Об этом Пристайко сказал в эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV.

Глава МИД напомнил, что 2 сентября 2019 года в Берлине на встрече внешнеполитических советников лидеров стран нормандского формата обсуждалось лишь два условия для встречи лидеров – применение «формулы Штайнмайера» и разведение сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском.

«Никакого третьего условия мы не обсуждали, но как вы помните в последующие дни появились заявления, и в частности пресс-секретаря президента России Пескова о том, что надо… иметь железные договоренности. Потом эта фраза переросла в определенный документ», – заявил Пристайко.

Он уточнил, что на встрече в Берлине речь шла не о договоренностях, а об определенном заявлении, в котором надо зафиксировать, чего лидеры «нормандского формата» желают достичь в будущем.

«Мы как советники президентов определили очень короткий документ, который предлагается подать лидерам, и этот документ перечисляет лишь то, что мы планируем достичь во время этого разговора», – заявил Пристайко.

В частности, он назвал основные пункты этого документа. В первом пункте говорится о том, что лидеры встретились определенного числа, но дата окончательно не определена.

«Второй пункт: лидеры отметили прогресс в направлении разведения, лидеры отметили прогресс в направлении применения «формулы Штайнмайера» и лидеры предлагают своим министрам иностранных дел, или кто будет назначен, продвигаться этим путем и продемонстрировать прогресс на следующих направлениях. Это тот документ, который в простой форме был оговорен. Ничего большего мы с ними не согласовывали», – сказал Пристайко.

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