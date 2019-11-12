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|Назарбаев предложил организовать встречу Путина и Зеленского
|12.11.2019 11:40
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Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать встречу российского лидера Владимира Путина и украинского главы Владимира Зеленского.(function() })();
Об этом сообщает ТАСС.
Сообщается, что Зеленский уже дал согласие. Встреча должна пройти на территории Казахстана.