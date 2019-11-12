Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать встречу российского лидера Владимира Путина и украинского главы Владимира Зеленского.

Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что Зеленский уже дал согласие. Встреча должна пройти на территории Казахстана.

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