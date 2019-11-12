 Назарбаев предложил организовать встречу Путина и Зеленского - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Погода, Новости, загрузка...
Назарбаев предложил организовать встречу Путина и Зеленского
12.11.2019 11:40

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать встречу российского лидера Владимира Путина и украинского главы Владимира Зеленского.

(function() })();

Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что Зеленский уже дал согласие. Встреча должна пройти на территории Казахстана.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 
RSS
-->