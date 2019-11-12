Там он получил политическое убежище.

Бывший президент Боливии Эво Моралес покинул свою страну на самолете правительства Мексике, где он получил политическое убежище, сообщает Reuters. 10 ноября Моралес ушел в отставку после массовых протестов, которые продолжаются несколько недель.

О своем отъезде Моралес также написал в твиттере.

«Сестры и братья, я уезжаю в Мексику. Благодарен правительству братской страны за предоставленное убежище и заботу о наших жизнях. Больно покидать страну по политическим причинам, но я всегда буду ждать. Скоро я вернусь с большей силой и энергией», — написал Моралес.

Массовые протесты в Боливии начались в октябре после выборов президента, на которых победил Моралес. Его обвиняли в фальсификациях.

Позднее он объявил о проведении новых выборов, однако вскоре ушел в отставку. Он возглавлял страну с 2006 года.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира