Политические Сводки
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|Бывший президент Боливии Эво Моралес покинул страну на самолете правительства Мексики
|12.11.2019 12:34
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Там он получил политическое убежище.(function() })();
Бывший президент Боливии Эво Моралес покинул свою страну на самолете правительства Мексике, где он получил политическое убежище, сообщает Reuters. 10 ноября Моралес ушел в отставку после массовых протестов, которые продолжаются несколько недель.
О своем отъезде Моралес также написал в твиттере.
«Сестры и братья, я уезжаю в Мексику. Благодарен правительству братской страны за предоставленное убежище и заботу о наших жизнях. Больно покидать страну по политическим причинам, но я всегда буду ждать. Скоро я вернусь с большей силой и энергией», — написал Моралес.
Массовые протесты в Боливии начались в октябре после выборов президента, на которых победил Моралес. Его обвиняли в фальсификациях.
Позднее он объявил о проведении новых выборов, однако вскоре ушел в отставку. Он возглавлял страну с 2006 года.