Украинские власти уже пять лет готовы к снятию санкций против России.

Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба.

«Если это произойдет, то лавина «зрады» сойдет однозначно. Но главное для нас — мы готовы к любому сценарию. И мы понимаем, что это может произойти», — заявил политик. При этом Кулеба добавил, что главная задача украинской дипломатии заключается в том, чтобы не допустить снятия ограничений без достижения результатов по реализации Минских соглашений.

Он также отметил, что если снятие антироссийских санкций произойдет, Украина должна получить за такое решение «максимальный уровень компенсации в любой форме». Этот вопрос подлежит обсуждению на российско-украинских переговорах, добавил Кулеба.

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