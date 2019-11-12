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|У Зеленского заявили о готовности отменить антироссийские санкции
|12.11.2019 14:25
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Украинские власти уже пять лет готовы к снятию санкций против России.(function() })();
Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба.
«Если это произойдет, то лавина «зрады» сойдет однозначно. Но главное для нас — мы готовы к любому сценарию. И мы понимаем, что это может произойти», — заявил политик. При этом Кулеба добавил, что главная задача украинской дипломатии заключается в том, чтобы не допустить снятия ограничений без достижения результатов по реализации Минских соглашений.
Он также отметил, что если снятие антироссийских санкций произойдет, Украина должна получить за такое решение «максимальный уровень компенсации в любой форме». Этот вопрос подлежит обсуждению на российско-украинских переговорах, добавил Кулеба.