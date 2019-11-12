Парламент 12 ноября на пленарном заседании проголосовал за инициативу Партии социалистов (ПСРМ) объявить вотум недоверия правительству.

Таким образом, правительство премьер-министра Майи Санду уходит в отставку.

Санду выступила перед депутатами, рассказав о достижениях нового правительства и обвинила социалистов в том, что они боятся сильного правительства, которое за два месяца выполнило взятые на себя обязательства, разблокировало внешнее финансирование.

Затем депутаты перешли к голосованию. За инициативу социалистов проголосовало 63 парламентария.

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