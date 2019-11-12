Сегодня, 12 ноября, Верховная Рада приняла за основу законопроект №2240, предлагающий урегулировать вопросы добычи и легализацию добычи янтаря.

Согласно сопроводительной записке, документ предлагает урегулировать правовые отношения относительно пользования недрами с целью добычи янтаря, прекращения незаконной добычи янтаря, роста уровня жизни населения в месте добычи янтаря, обеспечения охраны окружающей среды и рекультивации нарушенных земель.

Законопроектом предлагается внести изменения в Кодекс Украины о недрах, Земельный и Уголовный кодексы, об административных правонарушениях, а также в ряд законов Украины.

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