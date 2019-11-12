Министр иностранных дел опроверг возможность встречи президента Владимира Зеленского с Путиным в Казахстане. Об этом он рассказал ВВС Украина.

Нурсултан Назарбаев действительно предлагал помощь Владимиру Зеленскому в организации переговоров с Владимиром Путиным, но это было предложение без конкретики. Пристайко пояснил, что лично присутствовал на встрече Назарбаева с Зеленским в Японии, где это как раз обсуждалось.

Речь шла об общем предложении бывшего лидера Казахастана помочь организовать такую встречу.

«Президент (Зеленский) сказал, что он говорит и Меркель, и Макрону, что» непременно, мне надо встречаться с Путиным, потому что мы не можем без встречи сдвинуть процесс с места «. О том, что давайте мы вместо чего-то сделаем эту встречу – такого разговора не было «, – сказал министр.

По его утверждению, предложение Назарбаева имело чисто осторожный характер.

Пристайко также напомнил, что ранее Казахстан уже предлагал вместо Минска проводить переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе у себя. Но с логистической точки зрения это сложнее чем Минск, поскольку туда нужно лететь пять часов.

«Никто никого не хочет обижать, но мы довольны тем, что мы имеем – переговорную позицию в Минске. Она удобна для всех. Я не думаю, что встреча может быть в Астане. Скорее только или в Берлине, или в Париже «, – сказал министр.

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