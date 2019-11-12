Политические Сводки
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|Путин не хочет освобождать осужденную израильтянку, чтобы не делать «подарок» Нетаньяху
|12.11.2019 19:40
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Президент России Владимир Путин отказался освободить осужденную по обвинению в контрабанде наркотиков гражданку Израиля Нааму Иссахар, чтобы не делать «подарок» премьер-министру страны Беньямину Нетаньяху.(function() })();
Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением этой тмы в Кремле.
Источник сказал, что Путин не хочет помогать Нетаньяху, пока тот находится в политически подвешенном состоянии. Президент сам решит судьбу Иссахар, когда в Израиле закончится политический кризис. За несколько дней до парламентских выборов в Израиле Нетаньяху встречался с Путиным в Сочи, где просил освободить Иссахар. Однако президент России ответил отказом.
Химкинский городской суд в октябре приговорил Иссахар к 7,5 годам колонии. Ее задержали в апреле в аэропорту Шереметьево — она летела транзитом из Дели в Тель-Авив. В багаже девушки обнаружили 9,6 грамма гашиша. Иссахар не отрицала, что в рюкзаке были наркотики, но не признала вину в контрабанде.
Президент Израиля Реувен Ривлин просил Путина помиловать Иссахар. По его словам, она «совершила серьезную ошибку», но приговор слишком суров. В Тель-Авиве прошли митинги в поддержку девушки. Российские власти предлагали обменять Иссахар на хакера Алексея Буркова, однако Израиль отказался, сославшись на решение об его экстрадиции в США. 12 ноября Буркова экстрадировали.
В сентябре прошли повторные выборы в парламент Израиля из-за того, что Нетаньяху не смог сформировать правящую коалицию. Однако его партия «Ликуд» не смогла получить большинство депутатских мандатов.