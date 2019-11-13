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Правительство Польши ушло в отставку
13.11.2019 08:20

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий объявил в Сейме об отставке своего Совета министров.

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Выступая перед депутатами нового созыва, глава правительства подвел итоги двух лет своего правления.

Ранее депутаты выбрали на пост маршала, то есть спикера Сейма представительницу правящей партии «Право и справедливость» Эльжбету Витек. Она получила 314 голосов, из которых 235 – голоса ее политической силы.

Также 12 ноября проходит первое заседание верхней палаты парламента, Сената.

Напомним, в октябре в Польше состоялись очередные парламентские выборы. Правящая в стране с 2015 года партия Ярослава Качиньского «Право и справедливость» получила 235 из 460 мест в нижней палате.

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