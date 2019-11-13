Бывший директор Института национальной памяти Владимир Вятрович стал депутатом Верховной Рады по спискам партии Петра Порошенко «Европейская солидарность».

Вятрович занял место Ирины Луценко, сложившей мандат по состоянию здоровья.

«Иду в политику, чтоб строить украинский мир и останавливать «русский мир», — приводятся слова депутата на странице партии «Европейская солидарность» в Facebook.

Владимир Вятрович — украинский историк, получивший образование во Львовском университете. Был одним из активистов Евромайдана, который координировал действия протестующих. В 2014 году он был назначен на пост директора института национальной памяти, где активно занялся декоммунизацией страны. Именно он представлял соответствующий законопроект в Верховной Раде.

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