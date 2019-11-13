Политические Сводки
- Глава Пентагона назвал Россию и Китай главными угрозами для США
- В Конгрессе США начинаются публичные слушания в деле об импичменте Трампа
- Вятрович стал депутатом Верховной Рады от партии Порошенко
- Правительство Польши ушло в отставку
- Путин не хочет освобождать осужденную израильтянку, чтобы не делать «подарок» Нетаньяху
|В Конгрессе США начинаются публичные слушания в деле об импичменте Трампа
|13.11.2019 08:56
|
С 13 ноября расследование по делу об импичменте президента США Дональда Трампа в Палате представителей переходит в режим публичных слушаний в прямом эфире.(function() })();
Исторически редкая и длительная процедура заключается в том, чтобы выяснить, не злоупотреблял ли президент своим служебным положением с личной или политической выгодой, подталкивая иностранное правительство к расследованию против своих противников, и являются ли эти действия непоправимыми преступлениями.
В частности, Трамп просил Владимира Зеленского поручить провести расследование демократов и его потенциального оппонента на выборах 2020 года, бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера.
В 9 часов утра по местному времени (16:00 по Киеву) первым, кто будет давать показания, станет временный поверенный в делах Украины Уильям Тейлор.