Россия и Китай — самые серьезные угрозы для безопасности США, заявил глава Пентагона Марк Эспер. Его слова приводятся на сайте ведомства.

«Национальная стратегия обороны США основывается на возвращении конкуренции великих держав», — сказано в сообщении.

При этом в ведомстве отмечают, что наращивание военного потенциала делает Китай более серьезной угрозой по сравнению с Россией.

В июле директор разведывательного управления Министерства обороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли заявил, что Москва представляет угрозу для Вашингтона в краткосрочной перспективе, а Пекин — в долгосрочной.

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