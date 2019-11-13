«Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать. А вы, – Америка, – заставляете нас воевать и даже не даете нам денег за это», – заявил украинский миллиардер.

Олигарх Игорь Коломойский выступил за улучшение отношений между Россией и Украиной и обвинил США в том, что те «заставляют нас воевать». Соответствующее заявление он сделал в интервью американскому изданию New York Times.

«Мы должны улучшить наши отношения. Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать. А вы, – Америка, – заставляете нас воевать и даже не даете нам денег за это», – заявил украинский миллиардер.

Он также отметил, что США якобы используют Украину, чтобы ослабить своего геополитического конкурента – РФ.

«Война против России до последнего украинца», – высказался Коломойский. В NYT подчеркнули, что олигарх назвал восстановление связей с РФ необходимостью для экономического выживания Украины.

Во время беседы с журналистами Игорь Коломойский также заявил, что еще в 2014 году «показал, что не хочет быть с Россией», но «объективно описывает, что и куда движется». По его мнению, травма от российско-украинской войны может пройти за пять-десять лет. При этом он заявил, что финансирование России могло бы заменить для Украины выплаты из Международного валютного фонда.

«Мы возьмем 100 миллиардов долларов у россиян. Я думаю, что они хотели бы дать это нам сегодня. Какой самый быстрый способ решить все проблемы и восстановить отношения? Только деньги», – заявил миллиардер.

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