|В каких сферах Евросоюз хочет углубить сотрудничество с Украиной
|13.11.2019 19:05
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ЕС уже ожидает согласия Киева сотрудничество.(function() })();
Европейский союз намерен расширить сотрудничество с Украиной в нескольких сферах. Об этом заявил руководитель генерального директората Еврокомиссии по политике соседства Кристиан Даниельсон.
«Это цифровая сфера, это вся «зеленая сфера», то есть защита окружающей среды, борьба с изменением климата, экономика замкнутого цикла. А также другие сферы, где мы заинтересованы углубить наше сотрудничество», – объяснил он.
Даниельсон не уточнил, будут ли внесены соответствующие изменения в Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. Он объяснил, что главное – это согласие сторон, а технические вопросы будут в любом случае решены.