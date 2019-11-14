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|Депутаты из комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики устроили демарш
|14.11.2019 08:41
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Члены комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики устроили демарш против замешанного в секс-скандале председателя комитета Богдана Яременко.(function() })();
Инициатором демарша стала депутат от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко. Она взяла слово, обратившись к Яременко с просьбой «из морально-этических соображений» уступить право проведения заседания первому заместителю главы комитета, депутату от партии «Батькивщина» Григорию Немыре.
«В противном случае мы не видим для себя возможности продолжить работу в комитете», — пригрозила она.
Яременко отринул ультиматум своих коллег, подчеркнув, что не имеет ничего против того, чтобы они покинули заседание.
После этого Геращенко и ее коллега-однопартиец Мария Ионова вышли из зала.
«Это демарш, и он определяется нашей принципиальной позицией, что глава комитета по международным отношениям не может участвовать в том, что может трактоваться как торговля людьми», — заявила она.
После этого свое место также покинул руководитель партии «Голос» Святослав Вакарчук.