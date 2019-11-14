Члены комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики устроили демарш против замешанного в секс-скандале председателя комитета Богдана Яременко.

Инициатором демарша стала депутат от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко. Она взяла слово, обратившись к Яременко с просьбой «из морально-этических соображений» уступить право проведения заседания первому заместителю главы комитета, депутату от партии «Батькивщина» Григорию Немыре.

«В противном случае мы не видим для себя возможности продолжить работу в комитете», — пригрозила она.

Яременко отринул ультиматум своих коллег, подчеркнув, что не имеет ничего против того, чтобы они покинули заседание.

После этого Геращенко и ее коллега-однопартиец Мария Ионова вышли из зала.

«Это демарш, и он определяется нашей принципиальной позицией, что глава комитета по международным отношениям не может участвовать в том, что может трактоваться как торговля людьми», — заявила она.

После этого свое место также покинул руководитель партии «Голос» Святослав Вакарчук.

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