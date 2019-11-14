Президент США Дональд Трамп заявил, что в четверг опубликует стенограмму апрельской беседы с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Голос Америки.

«Чтобы оставаться самым прозрачным президентом в истории, я опубликую на этой неделе стенограмму первого, и поэтому наиболее важного моего телефонного разговора с президентом Украины. Уверен, вы найдете его привлекательным», — говорил накануне Трамп.

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