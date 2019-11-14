 Сегодня Трамп обнародует стенограмму первого разговора с Зеленским - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Сегодня Трамп обнародует стенограмму первого разговора с Зеленским
14.11.2019 10:33

Президент США Дональд Трамп заявил, что в четверг опубликует стенограмму апрельской беседы с президентом Владимиром Зеленским.

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Об этом сообщает Голос Америки.

«Чтобы оставаться самым прозрачным президентом в истории, я опубликую на этой неделе стенограмму первого, и поэтому наиболее важного моего телефонного разговора с президентом Украины. Уверен, вы найдете его привлекательным», — говорил накануне Трамп.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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