Глава фракции Cлуга народа Давид Арахамия заявил, что нардепа Анну Скороход исключат из политсилы

Арахамия подчеркнул, что лично будет предлагать исключить Скороход из фракции.

«Потому что нет никакого смысла находиться во фракции и не поддерживать ни одного решения фракции. Посмотрите голосования. Зачем она? Человек не выполняет ни одного решения фракции», – заявил он.

До этого Арахамия заявил, что Скороход предлагала взятки народным депутатам.

«То, что госпожа Скороход часто обращалась к народным депутатам и предлагала им денежную материальную помощь – это факт», – заявил Арахамия.

14 ноября с трибуны Скороход сообщила о задержании ее мужа Алексея Алякина и связала это со своей позицией против отмены моратория и запуска рынка земли, который вчера был проголосован в парламенте.

Алексей Алякин является бывшим владельцем российского банка «Пушкино», объявлен российскими властями в розыск по подозрению в мошенничестве, находился в Украине под экстрадиционным арестом, однако был переведен под домашний арест. При этом суд обязал Миграционную службу предоставить ему украинское гражданство.

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