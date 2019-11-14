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|Нардепа Анну Скороход исключат из Слуги народа
|14.11.2019 15:50
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Глава фракции Cлуга народа Давид Арахамия заявил, что нардепа Анну Скороход исключат из политсилы(function() })();
Арахамия подчеркнул, что лично будет предлагать исключить Скороход из фракции.
«Потому что нет никакого смысла находиться во фракции и не поддерживать ни одного решения фракции. Посмотрите голосования. Зачем она? Человек не выполняет ни одного решения фракции», – заявил он.
До этого Арахамия заявил, что Скороход предлагала взятки народным депутатам.
«То, что госпожа Скороход часто обращалась к народным депутатам и предлагала им денежную материальную помощь – это факт», – заявил Арахамия.
14 ноября с трибуны Скороход сообщила о задержании ее мужа Алексея Алякина и связала это со своей позицией против отмены моратория и запуска рынка земли, который вчера был проголосован в парламенте.
Алексей Алякин является бывшим владельцем российского банка «Пушкино», объявлен российскими властями в розыск по подозрению в мошенничестве, находился в Украине под экстрадиционным арестом, однако был переведен под домашний арест. При этом суд обязал Миграционную службу предоставить ему украинское гражданство.