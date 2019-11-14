За принятие документа проголосовали 62 депутата. 34 из них — члены фракции пропрезидентской Партии социалистов Республики Молдовы.

Парламент Молдовы утвердил новый состав правительства и премьер-министра.

За новый состав правительства проголосовали 62 депутата. 34 из них — члены фракции пропрезидентской Партии социалистов Республики Молдовы (ПСРМ), 27 — от оппозиционной Демократической партии и один независимый депутат.

Вотум недоверия правительству Майи Санду был объявлен 12 ноября. За его вынесение проголосовали 63 депутата из 101. Инициатором голосования стала Партия социалистов, неформальным лидером которой является президент Игорь Додон. Причиной назывались предлагаемые кабмином изменения в процедуре избрания генпрокурора, которые, по мнению социалистов, противоречат конституции страны. После вынесения вотума недоверия Санду заявила, что ее команда продолжит бороться.

Правительство Санду было сформировано 8 июня благодаря тому, что социалистам удалось прийти к соглашению с проевропейским блоком правых партий ACUM. Они объединились против Демократической партии, которую возглавлял быстрый олигарх Владимир Плахотнюк.

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