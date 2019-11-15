Президент РФ акцентировал внимание на отсутствии каких-либо других форматов международных встреч для урегулирования ситуации на Донбассе, кроме нормандского.

Президент РФ Владимир Путин не видит целесообразности в проведении встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским до того, как состоится саммит в нормандском формате. Об этом глава российского государства заявил на брифинге на саммите БРИКС в четверг, 14 ноября.

«Мы договорились встретиться в нормандском формате. Зачем нам суетится и бегать на неподготовленные встречи. В этом никто не заинтересован – ни я, ни президент Зеленский. Мы же должны выйти с каким-то результатом. Также мы в контакте, мы разговариваем по телефону. Но нам нужно подойти к каким-то решениям. Встреча в нормандском формате возможна», – отметил Путин.

Он акцентировал внимание на отсутствии каких-либо других форматов международных встреч для урегулирования ситуации на Донбассе, кроме нормандского.

Россия выступает за сохранение нормандского формата, подчеркнул глава Кремля.

Кроме того, российский президент намекнул, что Украина стоит «искать счастье не за океаном, а договариваться со своими соседями».

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