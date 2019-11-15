Депутат Черновицкого облсовета Дмитрий Павел заявил о необходимости в пределах Герцаевского района создать румынскую громаду и административно оформить район как Румынский.

Его предложение поддержал руководитель Румынского сообщества Украины Иван Попеску, который также высказался о необходимости создания в Украине министерства по делам национальностей.

Черновицкий регион является многонациональным, что позволяет ему налаживать отношения с ЕС. В Черновицкой области компактно проживают румынское и молдавское национальные меньшинства, которые стремятся сохранить свою историю и культуру.

Депутат областного совета Павел Дмитрий считает: «На территории Черновицкой области между районов, которые являются преимущественно румыноязычными или где проживает большое количество этнических румын – это Сторожинецкий, Глыбокский, Новоселицкий, частично Хотинский. Но Герцаевский район преимущественно румыноязычный.

Последняя перепись, если не ошибаюсь в 2001 году, показала что там на 95 или 98% румыноязычное население. То есть такой район де-факто есть, он полностью румыноязычный, обучение проводилось в школах на румынском и украинском. Надо подчеркнуть, что стереотипы о том, что обучение проводилось на румынском, следовательно дети не владеют украинским – абсолютная ложь. Фактически данный район – самый маленький район Черновицкой области и абсолютно румынский.

Поэтому его жителям необходимо самоопределиться как румыны и создать свою громаду в пределах района и, глобально говоря, административно и политически оформлять его как Румынский».

В Герцаевском, Глубоцком и Сторожнецком районах Черновицкой области в большинстве проживает румынское население, на их основе внутри каждого района необходимо создать румынские территориальные объединения граждан. Предложения объединить румынский район с украинским для создания ОТГ нарушит коммуникацию и исторические особенности региона.

«При формировании ОТГ, когда-то шли разговоры о межрайонном формировании ОТГ, то есть если взять население из двух районов и вместе собирать, но это отпало. Потому что была поставлена задача -формировать ОТГ в пределах районов, разрывать районы. Тогда были определенные разговоры, что вот румынский Герцаевский район его объединять например с Глыбоцким, с поселением Глыбоцкое, где проживают украинцы. Это было бы неправильно» , -считает Павел Дмитрий.

Это позволяет румынам региона свободно посещать Румынию, работать и получать европейское образование. Важно учитывать этнические и культурные особенности при разработке и утверждении планов территориальных громад Черновицкой области. По словам руководителя Румынского сообщества Украины Ивана Попеску:

«Министерство национальностей – центральный орган власти, главная функция которого – координация с другими разными министерствами и ведомствами, в чьей компетенции находятся вопросы, связанные с межэтническими/национальными отношениями и.т.п. Местные администрации должны обеспечить программу национально-культурного развития коренных народов и национальных меньшинств, для чего осуществляется активная координация с данным министерством. Создание министерства по делам национальностей для учета интересов всех народов, проживающих в Украине позволит приблизить нашу страну к европейским ценностям и решить проблемы межнациональных взаимоотношений.Украина станет на шаг ближе к Европейскому союзу если будет ввести разговор с национальными меньшинствами, а не бояться их инициатив». Источник: Ведомости-Украина https://vedomosti-ua.com/101032-deputat-chernovickogo-oblastnogo-soveta-dmitriy-pavel-neobhodimo-sozdat-v-oblasti-rumynskiy-rayon.html

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